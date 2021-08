Tour de Pologne Junior – tak jeżdżą przyszli mistrzowie [ZDJĘCIA]

Liczyły się cztery rundy

Dla młodych zawodników jest to bardzo prestiżowa impreza, jeżdżą po tej samej trasie co zawodowcy, są honorowani na tym samym podium. Z tych adeptów kolarstwa wyrastają mistrzowie, jak było w przypadku Katarzyny Niewiadomej czy Michała Kwiatkowskiego. To pierwszy, ważny krok do późniejszej kariery.

Kraków gościł po raz kolejny najlepszych. Mieli oni trasę wokół Błoń, w zależności od kategorii wiekowej pokonywaną kilkukrotnie. Młodzicy mieli odpowiednio 5 kółek (młodziczki 4), żacy także cztery okrążenia.

Kraków był ostatnim przystankiem tej rywalizacji. Poprzednie odbyły się w Rzeszowie, Bielsku-Białej i Katowicach. Za każdy start zawodnicy otrzymywali punkty i ich suma dawała ostateczny wynik.

Bezkonkurencyjny Łyżwa

Wśród młodzików zwycięzcą cyklu został Bartosz Łyżwa.

- Moja taktyka na ten ostatni wyścig była taka, by na finiszu być z przodu – mówi młody zawodnik. - Zostałem jednak przyblokowany więc plan na zwycięstwo w Krakowie nie powiódł się. Liczyło się jednak to, by przede wszystkim wygrać klasyfikację generalną, a nie akurat ten czwarty wyścig.