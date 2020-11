Tradycyjne flaczki – przepis. Jak zrobić dobre flaczki? Zobacz przepis Koła Gospodyń Wiejskich  [PORADNIK]

Flaczki to charakterystyczna potrawa przygotowywana z oczyszczonego żołądka wołowego. Mają swoich zwolenników, jak i przeciwników. Zobaczcie, jak gotują flaczki panie z Koła Gospodyń w Białce. Pycha!

Składniki:

1 kg gotowanych flaków

2 ćwiartki z kurczaka

seler

4 marchewki pokrojone w kostkę

korzeń pietruszki

por

dwie kostki rosołowe

1cebula

przyprawa do flaków, przyprawa w płynie maggi, sól, pieprz

Wykonanie:

Flaki obgotować, aż przestaną mieć swój charakterystyczny zapach (można zmienić parę razy wodę).

Nastawić wodę na rosół na dwóch ćwiartkach z kurczaka. Dodać pokrojone w kostkę: seler, marchewkę, pietruszkę, białą część pora i przypaloną nad ogniem cebulę i kostki rosołowe. Gotować do miękkości warzyw i mięsa. Ugotowane flaki pokroić na mniejsze kawałki.

Z rosołu wyciągnąć kurczaka, oczyścić z chrząstek, kości i skóry, a następnie pokroić drobniej. Z rosołu wyciągnać cebulę.

Do rosołu wrzucić pokrojone flaki i mięso z kurczaka. Dodajemy przyprawę do flaków, sól i pieprz oraz maggi. Gotować flaki w rosole, aż będą miękkie. Można doprawić ostrą papryką.