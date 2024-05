Tragedia w Zagórzanach. Co wydarzyło się w domu Agnieszki i Piotra? W środę sekcja zwłok czteroletniej Hani

Dom Agnieszki i Piotra stoi przy starej drodze w Zagórzanach. Stary, ale pięknie wyremontowany drewniany budynek do wczoraj był miejscem na ziemi dla tej rodziny. Hania – pogodna czterolatka była oczkiem w głowie rodziców. To dla niej na podwórzu powstał plac zabaw z trampoliną i drewnianym domkiem ze zjeżdżalnią, który zbudował dla niej tata.

O Piotrze sąsiedzi i bliscy mówią wprost – troskliwy, ciepły człowiek. Zawodowo związany z budowlanką. Pracował zarobkowo, ale dzieło remontu domu to też jego zasługa: - Nikomu nie odmówił pomocy, gdy trzeba było przyjechać, pomóc, wykonać jakieś prace koparką - opowiadają. Agnieszka? Do niedawna nauczycielka języka angielskiego. Jeżdżąc do pracy zabierała ze sobą Hanię, najpierw do żłobka, potem do przedszkola. Chociaż do dzisiaj nazwisko Agnieszki widnieje w spisie kadry pedagogicznej, od miesięcy nie było jej już w szkole. Wzięła urlop na poratowanie zdrowia. O swoich problemach zdrowotnych nie mówiła nigdy głośno, nikomu się nie żaliła. Ci, którzy mieli z nią kontakt zauważyli że ostatnio bardzo schudła.