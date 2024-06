Trasa rowerowa do Tyńca wzdłuż Wisły cieszy się dużą popularnością. Można podziwiać piękne widoki

Wycieczkę rowerową do Tyńca można rozpocząć z różnych miejsc Krakowa, np. ze Starego Miasta, Kazimierza, Zabłocia, Podgórza, czy Dębnik. Sama trasa rowerowa z centrum wzdłuż Wisły liczy ok. 11,5 km. Na trasie znajduje się serwis rowerowy (ul. Widłakowa) i stanowisko do samodzielnych napraw (przystań w Tyńcu).

Trzeba liczyć się z tym, że w pogodne, wolne od pracy dni na trasie do Tyńca panuje duży ruch. Jadąc bulwarami wiślanymi na wysokości Dębnik trzeba uważać na pieszych, biegaczy, czy rolkarzy. Ścieżka jest dość szeroka, ale nieraz ruch się kumuluje. Trzeba więc być ostrożnym przy wyprzedzaniu.

Z każdym kilometrem ruch nie związany z rowerami jest coraz mniejszy. Z trasy często korzystają całe rodziny. Jazda z dziećmi wymaga częstszych postojów. Ścieżkę dla rowerzystów poprowadzono po wale wiślanym. Co jakiś czas są więc zatoczki, do których można zjechać, ale brakuje miejsc do siedzenia.