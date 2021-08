Trasy rowerowe w woj. małopolskim. Gdzie na weekend 28 - 29 sierpnia? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 3

Dystans: 85,49 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 487 m

Suma podjazdów: 1 666 m

Suma zjazdów: 1 687 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36

Brenna to zaciszna górska miejscowość położona w dolinie rzeki Brennicy, u stóp malowniczych szczytów Beskidu Śląskiego, pomiędzy Ustroniem a Szczyrkiem. Brenna to wspaniałe miejsce na wypoczynek z dala od zgiełku miast, w otoczeniu czystej przyrody. Miejscowość zaskakuje turystów swymi urokami, licznymi ścieżkami rowerowymi i szlakami górskimi. Dojazd do Brennej jest łatwy i przyjemny po dobrych drogach i ścieżkach bez męczących podjazdów. Pierwszy etap to dojazd przez Zabrzeg, Landek, Iłownicę i Pierściec do Skoczowa. Dalej jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż Wisły i Brennicy. Ani się obejrzymy, a już jesteśmy w centrum Brennej. Po odpoczynku mamy dwa warianty powrotu: łatwy - wracając wzdłuż śladu naszej wycieczki odwiedzając jeszcze w pobliskich Górkach Małych "Chlebową Chatę", gdzie można upiec chleb, podpłomyki albo zrobić prawdziwy biały ser według tradycyjnej receptury, lub trudny i wyczerpujący, ale piękny widokowo i obfitujący w kolejne atrakcje. Ja miałem mało dlatego bez wahania wybrałem wariant drugi :) Żółtym szlakiem pieszym przez przełęcz Karkoszczonka, pojechałem do Chaty Wuja Toma. Stąd zjechałem do Szczyrku, po drodze odwiedzając Sanktuarium Maryjne "Na Górce" i dalej przez Buczkowice, Bystrą, Bielsko wróciłem do Czechowic.

Nawiguj