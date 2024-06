Trasy rowerowe w woj. małopolskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Co zwiedzić w woj. małopolskim? To region wielu atrakcji

Ścieżki rowerowe w woj. małopolskim

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 czerwca w woj. małopolskim ma być od 15°C do 27°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 6% do 25%.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. małopolskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Bardzo fajna trasa z Bielska nad zaporę Goczałkowicką przez czechowice-Dz. Trasa płaska chodnikami i bocznymi drogami wzdłuż wytyczonych szlaków rowerowych. w sam raz dla dzieci nawet 5-cioletnich - przykład Kamilek. nad zaporą rozpętała się burza więc doczepiłem Kamilka na hol i pośpieszyliśmy szybko szukać schronienia. Mili ludzie pomogli nam udzielając schronienia na czas burzy :-) Niestety burza pokrzyżowała nam plany i przez to nie zdążyliśmy na bieg na 10 km w Pszczynie... tylko na dekorację. A z uwagi na ciągłe grzmoty i deszczyk wracaliśmy do Bielska pociągiem. Nawiguj

Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 704 m

Suma zjazdów: 706 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36

Niedzielne popołudnie, pyszny obiad... do pełni szczęścia brakuje tylko trochę ruchu ;) Chociaż pogoda mroźna, to pięknie świecące słońce zachęca do przejechania małej rundki. Kieruję się na Bestwinę, Hałcnów, Komorowice Krakowskie i Śląskie, dalej Mazańcowice, Ligotę, Burzej. Największą atrakcją podczas pokonywania trasy był zachód słońca. Okazuje się, że nie tylko nad morzem czy w górach wygląda on pięknie, ale i w najbliższej okolicy może nas urzec! Kolejną ciekawostką były tajemnicze ślady na drodze, czyżby były to stopy Yeti? :)

