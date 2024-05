Trasy rowerowe w woj. małopolskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Sprawdź proponowane szlaki

Zastanawiasz się nad pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. małopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. małopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. małopolskim przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. małopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. małopolskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 8,74 km

Czas trwania wyprawy: 33 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podjazdów: 83 m

Suma zjazdów: 112 m Buchtini poleca tę trasę

Kozi Bród bierze swój początek w głębokim jarze porośniętym gęstym lasem, gdzieś pomiędzy Myślachowicami a Płokami. Ale jeszcze kilkaset lat temu źródła rzeki biły znacznie dalej, tuż poniżej wzgórza Galman, nieopodal Lgoty. Intensywnie prowadzona przez człowieka działalność górnicza doprowadziła do obniżenia poziomu wód gruntowych i w rezultacie do ich wyschnięcia. Po przekroczeniu asfaltowej drogi Kozi Bród ponownie znika w leśnych zaroślach. Podobnie jak i ścieżka. Trzeba bardzo uważać, żeby nie stracić jej z oczu. Po kilkunastu minutach marszu zza drzew wyłaniają się pozostałości starej tamy. Pomiędzy mozaiką betonowych i drewnianych elementów Kozi Bród przeciska się niemal bezszelestnie. Możemy nieco odpocząć.

Dalej piaszczysty trakt wznosi się ponad dolinę rzeki. Stąd widać lepiej przepięknie meandrujący Kozi Bród i całe bogactwo środowiska przyrodniczego, które tworzy. Próbujemy też w górnych partiach wydm szukać borsuczych nor, ale bez powodzenia. Pochłonięci poszukiwaniami nie zauważamy, jak potok niepostrzeżenie skręca na zachód, rozstając się ze znakami zielonego szlaku. Po jakimś czasie dochodzimy do drogi łączącej Płoki z Czyżówką.

Po przejściu przez jezdnię zataczamy wielokilometrową pętlę wokół wzgórza Cisowa. Już po zachodniej jego stronie zielone znaki prowadzą nas obok ciekawych formacji skalnych, zwanych Cisowymi Skałami. Warto znaleźć jakąś drogę, jakąś ścieżkę i wspiąć się na zbocze. Olbrzymie głazy, udekorowane różnego kształtu zagłębieniami, sprawiają na nas niesamowite wrażenie. Oczywiście geolodzy bywają mniej romantyczni i w tych jasno szarych ławicach skalnych nie dostrzegają niczego poza wapieniem triasu środkowego, który przed 170-180 milionami lat częściowo przeobraził się w dolomit i uległ okruszcowaniu. W górnej części profilu odsłaniającego się w Czyżówce znajdowane są skamieniałe fragmenty glonów z rodzaju Diplopora, dlatego dolomity te przyjęło się nazywać diploporowymi. Na powierzchniach niektórych ze skał, oprócz efektownie wyglądających małych jamek, podobno uwidaczniają się pofalowane układy warstewek będące śladami tropikalnych sztormów przewalających się nad szelfem kontynentalnym jeszcze w czasach, gdy materiał skalny był jedynie luźnym morskim osadem. W ławicach skrasowiałych dolomitów diploporowych zainteresowanie miłośników geologii skupia na sobie kilka międzywarstwowych schronisk podskalnych. Nie są to obiekty rewelacyjnie duże, raczej dla koneserów. Największy z nich ma zaledwie 2 metry długości, trudno więc schronić się w nim nawet przed deszczem.

Poniżej malowniczych baszt skalnych dostrzec można mniejsze lub większe zagłębienia przypominające swym kształtem leje. Są pamiątką po historycznej eksploatacji utlenionych rud cynkowo-ołowiowych, tzw. galmanów. Dawni poszukiwacze bogactw mineralnych penetrowali okoliczne lasy, przyglądając się bacznie skałom i roślinom porastającym gleby w ich otoczeniu. Szukali wśród nich gatunków cynkolubnych. Ich skupiska mogły wskazywać na obecność wychodni dolomitów kruszconośnych, w których spodziewano się znaleźć "gniazda" rud cynku i ołowiu. Po odnalezieniu złóż, niezwłocznie przystępowano do ich eksploatacji. Ślady po warpiach, czyli zagłębieniach w formie leja z usypanymi wokół nich wałami odpadów pogórniczych świadczą o tym, że w nie tak odległej przeszłości nad Czyżówką kwitło w najlepsze górnictwo galmanowe. Po wyczerpaniu się złóż, ludzie przenieśli się gdzie indziej, a szpetne hałdy zdążyły porosnąć pięknym bukowym lasem.

Klucząc pomiędzy skałkami powoli posuwamy się na południe. Buczyna przerzedza się. Przez drzewa zaczynają prześwitywać wysokie kominy i grubiutkie chłodnie Elektrowni "Siersza". Mimo wszystko krajobraz przemysłowy w żaden sposób nie jest w stanie konkurować z przepiękną panoramą okolicy roztaczającą się od strony wschodniej. Na tle ogromnych połaci lasów, poprzetykanych z rzadka czerwonymi dachami niewielkich domków, bielejąca w promieniach słońca smukła wieża płockiego kościoła wyglądem przywodzi na myśl latarnię morską, od lat bezbłędnie wskazującą drogę pielgrzymom i pątnikom. Wąską ścieżką wydeptaną pośród wysokich traw schodzimy ze wzgórza do Czyżówki. Słońce góruje na niebie. Upał zaczyna nam coraz bardziej dokuczać. Zmieniamy więc swoje pierwotne plany i zaczynamy szukać najkrótszej drogi prowadzącej do ośrodka rekreacyjnego położonego nad Kozim Brodem. Chcemy trochę posiedzieć w cieniu, wykąpać się, wypożyczyć sprzęt wodny. Jest tu też kort tenisowy, boisko do siatkówki lub koszykówki, wreszcie miejsce, gdzie można pograć w siatkową piłkę plażową. Ośrodek jawi się istnym rajem dla - takich jak my - amatorów letniego wypoczynku nad wodą.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 47 "Po Pogórzu Strzyżowskim" Początek trasy: Bobowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 262 m

Suma podjazdów: 797 m

Suma zjazdów: 797 m Rowerzystom trasę poleca UM_Podkarpackie

Trasa o średniej trudności, z dwoma wymagającymi podjazdami. Właściwie całą drogę jedziemy wyznakowanym w terenie czarnym szlakiem rowerowym. Samochód możemy zostawić w centrum Pilzna. Nad rynkiem góruje gotycki kościół z XIV w. , który warto odwiedzić. Jedziemy ulicą Lwowską na wschód. Rzekę Wisłokę przekraczamy chodnikiem prowadzącym wzdłuż drogi krajowej nr 73. Za mostem skręcamy w prawo, w kierunku miejscowości Mokrzec, by po dwóch kilometrach odbić w kierunku Dobrkowa. Tam napotkamy zabytkowy drewniany kościół pw. Narodzenia NMP z 1596 r. 300 m za świątynią skręcamy w prawo, w wąską asfaltową drogę i zaczynamy stromy podjazd, który wynagrodzą nam widoki na szczycie. Jedziemy grzbietem, po czym zjeżdżamy wraz z czarnym szlakiem rowerowym i Drogą św. Jakuba. W Gołęczynie skręcamy w lewo i jedziemy do przysiółka Południk. Tu czeka nas kolejny podjazd. W Południku skręcamy w prawo, do Gębiczyny i jedziemy dalej w kierunku Góry Świętego Grzegorza. Ten fragment jest bardzo widokowy. Przed kościołem odbijamy w prawo i zachowując ostrożność zjeżdżamy w dolinę Wisłoki zniszczoną drogą asfaltową przerywaną fragmentami płyt betonowych. Skręcamy na północ i przez Jaworze Górne i Dolne lokalną drogą asfaltową wracamy w kierunku Pilzna. Po drodze mijamy kilka ciekawych kapliczek.

ATRAKCJE NA TRASIE: Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie – okazała bryła świątyni wyróżnia się w krajobrazie miasta. Jej powstanie datowane jest na XIV w. Mimo licznych zniszczeń i rekonstrukcji zachowała po części swój gotycki charakter. We wnętrzu, obok neogotyckiego wyposażenia, zobaczymy secesyjne polichromie z XX w., barokowe ołtarze boczne oraz późnogotycką rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kościół pw. Narodzenia NMP w Dobrkowie – murowano-drewniana świątynia o bogatej historii, efektem czego były liczne przekształcenia w architekturze obiektu. W XVI w. pierwotny drewniany kościół zamieniono na murowany zbór braci polskich. Fundatorem był Jan Koniecpolski. Po jego śmierci obiekt ponownie przekształcono na kościół rzymskokatolicki. Do murowanego prezbiterium dostawiono drewniane nawę i zakrystię, a w późniejszym czasie wieżę i boczne kaplice. W XVIII-wiecznym ołtarzu głównym mieści się obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny autorstwa Walerego Eljasza-Radzikowskiego.

Góra Świętego Grzegorza – na widokowym wzniesieniu ulokowany jest drewniany kościół pw. św. Grzegorza. Posiada on murowane prezbiterium będące pozostałością dawnej kaplicy z 1749 r. Powstała ona prawdopodobnie w miejscu, w którym zamordowano mnicha podążającego z Siedlisk do Pilzna. Drewniany korpus dobudowano w 1936 r. Barokowe wnętrze świątyni skrywa XVII-wieczny, malowany na desce, obraz św. Grzegorza. Na górze znajduje się również cmentarz z I wojny światowej, na którym pochowano 99 Austriaków oraz 106 Rosjan.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Łodygowice-Meszna-Górka w Szczyrku-Szczyrk-Łodygowice Początek trasy: Kęty

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 703 m

Suma podjazdów: 15 090 m

Suma zjazdów: 15 105 m Mateokania poleca tę trasę rowerzystom Start w Łodygowice przez Huciska Wilkowice, następnie Bystra Wilkowicka-Meszna. Z Mesznej na Chatę na Groniu i czarnym szlakiem w kierunku Gorki Szczyrkowskiej. Potem do centrum Szczyrku i przez Buczkowice, Rybarzowice do Łodygowic.

🚲 Trasa rowerowa: Zator - fabryka rozrywki. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 102,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 882 m

Suma zjazdów: 1 883 m Lemur36 poleca tę trasę Celem dzisiejszej wycieczki jest Zator. Miasto położone nad Skawą, w Kotlinie Oświęcimskiej. Znane z hodowli ryb – zwłaszcza karpia królewskiego – i cyklicznej imprezy, Zatorskie Dni Karpia. Stolica Doliny Karpia. Drugie oblicze Zatoru to "fabryka rozrywki". Znajduje się tu lunapark „Zatorland” w skład którego wchodzi: Park Ruchomych Dinozaurów, Park Mitologii, Park Bajek i Stworzeń Wodnych oraz Park Owadów. Zaś dla rządnych ekstremalnych doznań i wrażeń polecam największy rodzinny park rozrywki w Polsce „Energylandię”. Trasa prowadzi przez Kaniow, Brzeszcze i Oświęcim skąd dalej jedziemy 20 kilometrową, asfaltową ścieżką wzdłuż rzeki Wisły. Droga powrotna przebiega przez Polankę Wielką, Zasole, Jawiszowice, Dankowice i Kaniów.

🚲 Trasa rowerowa: Fajne Jaworzno:) Początek trasy: Chrzanów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 1 025 m

Suma zjazdów: 1 054 m Keradbik poleca tę trasę Dawno nie odwiedzałem rowerem terenu Jaworzna,postanowiłem więc zobaczyć co słychać w moim mieście,no i zrobiła się fajna wycieczka,trochę po ulicach -centrum,jeleń ,sobieski,trochę po lasach i łąkach.Znalazłem kilka ciekawych rzeczy wartych zobaczenia:murale na filarach wiaduktu pod obwodnicą,powstający ogromny blok energetyczny przy el.J-no III,w Jeleniu ul.Wielkich łowów:)) dużo pisania a warto zobaczyć samemu ,więc na rower i krótka przejażdżka (z Jelenia pod Sobieski cały czas pod górkę ) pozdrawiam.

🚲 Trasa rowerowa: Z Niedzicy do Szczawnicy Początek trasy: Limanowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 170 m

Suma podjazdów: 1 449 m

Suma zjazdów: 1 569 m Rowerzystom trasę poleca Diskus Trasa bardzo ładna na wycieczkę dla całej rodziny. Przez 11km jedzie się cały czas wzdłuż Dunajca z pięknymi widokami na góry.To jest chyba najładniejsza ścieźka rowerowa w Polsce.

🚲 Trasa rowerowa: Wzgórze Trzy Lipki. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,91 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 675 m

Suma zjazdów: 669 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Łatwa i przyjemna trasa w sam raz na rodzinny wypad poza miasto. Z Czechowic- Dz. do Mazańcowic jedziemy wzdłuż rz. Wapienicy. Stąd pozostaje nam przejechać nad drogą ekspresową i pokonać podjazd (nie długi aczkolwiek dość stromy), na wzgórze Trzy Lipki. Po osiągnięciu celu możemy odpocząć na ławeczkach, delektując się rozległymi panoramami lub aktywnie spędzić czas w siłowni na wolnym powietrzu.

🚲 Trasa rowerowa: Beskid Sądecki : Velo Poprad Początek trasy: Muszyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,98 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 351 m

Suma podjazdów: 557 m

Suma zjazdów: 820 m KrisX poleca tę trasę

Początek : Szczawnik koło cerkwi.

Zmotoryzowani moga zaparkować koło cerkwi , jest tu spory parking.

Koniec : Stary Sącz PKP , powrót ze Starego Sacza pociągiem, jeżdżą srednio co 2 godziny.

Cała trasa z jednym większym i dwoma mniejszymi wyjątkami prowadzi w dół.

Z wyjątkiem pierwszego odcinka do Milika nadaje się dla rowerów szosowych.

Na Słowacji obowiązuje jazda w kasku

Trasę można skrócić, w mijanych miejscowościach są stacje PKP. Cerkiew św. Dymitra z 1841 roku w Szczwniku jest obecnie kościołem filialnym parafii rzymsko-katolickiej w Złockiem, otwarta tylko podczas mszy św. Około 50 m za cerkwią altanka ze źródlem wody mineralnej (smakuje jak Muszynianka).

Stąd trasa biegnie czerwonym szlakiem Wód Mineralych do Milika, najpierw krótki ale stromy podjazd a potem kilka kilometrów zjazdu do Milika najpierw drogą gruntową a potem asfaltem.

Po drodze 3 brody ,dno jest wyłożone płytami betonowymi, w maju przejazd bez problemu

W Miliku warto zobaczyć cerkiew św Kosmy i Damiana z 1813 roku (obecnie kościół rzymskokatolicki) i kilka starych nagrobków na położonym obok cmentarzu.

Zmianiamy szlak Wód Mineralnych na EV11 i Aquavelo.

Przez kladkę na Popradzie szlak prowadzi na Słowację, i dalej wzdłuż Popradu i zbliżając bądź oddalając od rzeki .

Nawierzchnia w przeważającej części bardzo dobra po mało uczęszczanych drogach lokalnych.

Za miejscowością Mały Lipnik jedyny solidny podjazd, po nim zjazd, nie nalezy się zbytnio rozpędzać - droga jest nierówna i miejscami dziurawa..Po zjeździe droga prowadzi brzegiem rzeki az do Mniszka nad Popradem gdzie wracamy do Polski, po drodze mały budynek ze źródłem wody Sulinka, ma specyficzny smak :)

W Piwniczej wracamy na prawy brzeg Popradu.

W miejscowości Głębokie szlak rowerowy prowadzi drogą asfalotwą z niewielkim podjazdem który można ominąć jadąc koło sklepu na wprost drogą gruntową.

W Rytrze są dwie opcje - powrót na lewą stronę rzeki lub dalsza jazda po prawej stronie u podnoża zamku i dalej wąską ścieżką. My wybraliśmy wariant pierwszy, napotkani rowerzyści przekazali nam informacje że przejazd prawą stroną jest jak najbardziej możliwy z tym że nie jest zbyt równo (stan 2024).

Dalej do Starego Sącza drogi asafaltowe. Trzymając sie cały czas szlaku EV11 raz po prawej raz po lewej stronie rzeki docieramy do parku i kładek na Bobrowisku. Są tu zbudowane czatownie do obserwacji ptaków i pomosty pomiędzy stawami (zakaz jazdy po kładkach)

Na koniec rzut oka na Dunajec który niedaleko przejmuje wody Popradu i docieramy do Starego Sącza.

W Starym Sączu warto zobaczyć klasztor Klarysek, uliczki niedlaeko Rynku z niską zabytkową zabudową a jeśli czas pozwoli to niedaleko dworca PKP jest Ołatarz Papieski i błonia gdzie papież Jan Paweł II odprawiał mszę w 1997 roku.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Przegibek do elektrowni w Porąbce. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 431 m

Suma podjazdów: 1 295 m

Suma zjazdów: 1 287 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Dzisiejsza trasa prowadzi do Porąbki, gdzie znajduje się elektrownia wodna zbudowana w latach 1951–1954, spiętrzająca wody rzeki Soły. Wyruszamy z Czechowic-Dz. i jedziemy przez Komorowice, Bielsko-Białą, Straconkę. Tutaj zaczyna się najciekawszy etap podróży :) Musimy pokonać 6 km. podjazd pod górę. Nie ma tu jakiegoś ekstremalnego nachylenia, ale wdrapanie się na szczyt Przegibka, kosztuje nas trochę wysiłku! Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej i możemy delektować się szybkim zjazdem po nowo wyremontowanej nawierzchni drogi. Ani się obejrzymy i już jesteśmy w Międzybrodziu-Bialskim, skąd do celu już tylko kawałek drogi. Po chwili odpoczynku, zrobieniu kilku fotek ruszamy w drogę powrotną. Tym razem jedziemy przez Kobiernice, Kęty, Janowice, Bestwinę i Kaniów. Droga powrotna nie nastręcza trudności, mamy z górki, w większości poruszamy się drogami asfaltowymi a nam dodatkowo jeszcze udało się jechać z wiatrem.

🚲 Trasa rowerowa: Z Krakowa na Rysy rowerem i pieszo (1 dzień) Początek trasy: Kraków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 119,24 km

Czas trwania wyprawy: 1 min.

Przewyższenia: 931 m

Suma podjazdów: 2 181 m

Suma zjazdów: 1 389 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mansi5 Trasa omijająca zakopiankę. W okolicach Łysej Polany zostawiłem rower i dalej pieszo na Rysy (trasy pieszej nie ma w śladzie - bo i po co - każdy ją zna).

Ślad w większości oryginalny, ale miejscami posklejany ze względu na słabą baterię w telefonie.

Tylko 1 miejsce polecam ominąć - kawałek szlaku czerwonego pomiędzy Zaskale a Szaflarami wzdłuż rzeki Rogoźniczek (zgubiłem chyba szlak i przedzierałem się tam przez trawy). Poza tym trasy asfaltowe lub łatwe trasy szutrowe w okolicach Gliczarowa.

Trasę można by też nieznacznie zmodyfikować, tak aby była tylko asfaltowa.

Co zwiedzić w woj. małopolskim? To region wielu atrakcji

Małopolska to jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju, stanowi więc idealne miejsce na zorganizowanie rowerowej wyprawy. Stolica regionu, Kraków, przeprowadzi wzdłuż cennych zabytków i urokliwych uliczek, a górujące nad rejonem Tatry urozmaicą – już i tak zachwycające – krajobrazy. Podczas wyprawy jednośladem warto też zwrócić uwagę na wyjątkowe zamki i pałace oraz obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej. Kierując się w stronę Wieliczki lub Bochni rekomendujemy zrobienie sobie przerwy na zwiedzanie wyjątkowych kopalni soli. Z kolei by poczuć się jak na południu Europy, wystarczy odwiedzić regionalne winnice, których atmosfera i wyroby zachwycą każdego miłośnika wina.