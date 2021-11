Trzebinia. Otwarto instalację do produkcji glikolu w rafinerii Orlen Południe. Rusza budowa instalacji do przerobu starych olejów [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Pierwsza w Polsce i największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego została uruchomiona w rafinerii Orlen Południe w Trzebini. Z tej okazji prezes Orlenu Daniel Obajtek w czwartek (4 listopada) odwiedził Trzebinię. Budowa instalacji kosztowała ok. 400 mln zł. Nie jest to koniec inwestycji w tej rafinerii. Już w listopadzie br. ruszy budowa instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME.