Trzebinia. Otwarto nowoczesne laboratorium metalograficzne. Będą mogły być tam projektowane elementy pocisków. Zobacz ZDJĘCIA

Trzebinia. Otwarto laboratorium metalograficzne. Będą mogły być tam projektowane elementy pocisków. Zobacz ZDJĘCIA

Laboratorium umożliwia precyzyjne sprawdzenie własności technicznych tworzyw stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu. Wykonywane są tam badania wytrzymałości, udarności oraz twardości. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi wykonywane są badania ultradźwiękowe, magnetyczne i penetracyjne.

Badania te pozwalają wykryć wady wewnętrze wyrobu m.in. pęknięcia, pustki materiału itp. bez ingerencji mechanicznej - mówi Sylwester Piasny, prezes firmy Hardkop.

Na podstawie badań, obrazu mikrostruktury, można określić właściwości materiału oraz błędy technologiczne występujące podczas wytwarzania danego elementu. Optyczny skaner pomiarowy pozwala na wykonanie pomiarów kontrolnych wyrobu z dokładnością do tysięcznych części milimetra.

W laboratorium znajdują się także nowoczesne urządzenia do prototypowania, w tym drukarka 3D i precyzyjne pięcioosiowe centrum obróbcze pozwalające na zaprojektowanie i wykonanie w krótkim czasie modelu danego wyrobku. Warto zaznaczyć, że firma Hardkop zajmuje się nie tylko badaniem, ale także produkcją części do maszyn, posiada odlewnię i dział obróbki mechanicznej metali, dlatego wyroby prosto z laboratorium mogą trafiać na linię produkcyjną, a następnie do odbiorców.