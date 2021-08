Trzebinia. Policyjny piknik nad Chechłem. Tłumy dzieci przyszły zobaczyć policyjne i strażackie wozy [ZDJĘCIA]

NOWE Kraków miejscami nadal pod wodą, od czwartku. Wielkie wypompowywanie trwa [ZDJĘCIA, WIDEO]

Krakowska straż pożarna nadal intensywnie działa na terenach, które zostały zalane w efekcie intensywnych opadów z czwartku na piątek. - To potrwa jeszcze na pewno jeszcze dziś cały dzień i jutro - powiedział nam w południe w sobotę Bartłomiej Rosiek, rzecznik miejskiej straży pożarnej w Krakowie. - Indywidualne zgłoszenia są obsługiwane na bieżąco, więc jeżeli ktoś ma zalany dom, piwnice, posesje, to można to zgłaszać, jeździmy od adresu do adresu i pompujemy wodę - dodaje. Strażacy zajmowali się też w sobotę wodą blokującą przejazd ulicą Półłanki.