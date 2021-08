Trzebinia. Ruszają zapisy do biegu Chechło Run. Na zwycięzców czekają cenne nagrody

Uczestnicy biegu będą mieli do wyboru dwie trasy, o długości 5 km i 10 km, czyli jedna lub dwie pętle wokół Chechła.

Zgłoszenia do imprezy Chechło Run przyjmowane będą do dnia 10.09.2021 r. lub do wyczerpania limitu poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.datasport.pl. Płatność elektroniczna w systemie zapisów datasport. Za pełne zgłoszenie uważa się zgłoszenie imienne i opłacenie opłaty startowej.

Opłata startowa wynosi 45,00 zł, w ramach której uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy zawierający: numer startowy z chipem (bezzwrotny), medal ukończenia biegu, ciepły posiłek na mecie, butelkę szklaną z pokrowcem i wodę w trakcie zawodów.

Dla najlepszych przewidziano nagrody. Za zwycięstwo w poszczególnych kategoriach można zgarnąć 500 zł lub nagrody rzeczowe.