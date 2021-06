Trzebinia. Szczepienia na COVID 19 bez rejestracji w Punkcie Szczepień Powszechnych

NOWE Euro 2020. Kacper Kozłowski o meczu z Hiszpanią: Myślałem tylko, żeby bawić się piłką i dowieźć punkt

Euro 2020. W meczu z Hiszpanią Kacper Kozłowski stał się najmłodszym piłkarzem, który zagrał w historii turnieju. Niewykluczone, że dostanie także szansę w meczu o wszystko ze Szwecją. - To niesamowite uczucie grać w tak młodym wieku w reprezentacji. Nie zmieniam się: będę dążył do tego, by grać więcej - mówi 17-latek dla TVP Sport.