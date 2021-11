Turbacz oblężony! Słoneczna jesień w Gorcach ZDJĘCIA Tomasz Bochenek

Turbacz, najwyższy szczyt Gorców (1310 m n.p.m.), w ostatni dzień października przyciągnął tłumy. Turystów, miłośników górskich spacerów, ale także rowerzystów na odpowiednim sprzęcie. Dla wszystkich była to wymarzona niedziela w górach: mocne słońce, zero wiatru, a wokół kolory, jakich doświadczamy tylko o tej porze roku. Trzeba było nacieszyć się tą pogodą i tymi widokami - a było widać Tatry, bo być może to ostatnia tak piękna niedziela tej jesieni.