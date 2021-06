Turystyczny hit z Małopolski! Trasa rowerowa wokół jeziora z widokiem na góry [ZDJĘCIA Z DRONA]

Rzeczywiście, jest to kapitalny odcinek do pokonania na dwóch kółkach, samotnie, rodzinnie, lub w większej grupie. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Wielkim atutem tej trasy są wspaniałe widoki na Jezioro Czorsztyńskie, Gorce, Tatry i Pieniny. To trasa Velo Czorsztyn i Velo Dunajec. Co ważne, odcinek nad jeziorem jest oddzielony od wody za pomocą specjalnych barierek. Ma to sens, bo często jedziemy po wysokich skarpach i możemy dzięki temu czuć się bardzo bezpiecznie.

Za początek proponujemy przyjąć Niedzicę, małą miejscowość nad Jeziorem Czorsztyńskim z zamkiem, znana też z zapory. Na trasie czekają na nas wspaniałe widoki, ale też obiekty architektoniczne, które warto zwiedzić. Na przykład XIV-wieczny zamek w Niedzicy, także , drewniane kościoły we Frydmanie, Dębnie, osada turystyczna Czorsztyn, ruiny zamku w Czorsztynie.

Trasa ma dwa warianty – pierwszy do ruin zamku Czorsztyn połączony z rejsem po jeziorze i powrotem do Niedzicy to około 29 km jazdy. Oraz drugi, całkowicie rowerowy to 40-kilometrowy odcinek z dojazdem do samej Niedzicy.

Pierwszy wariant obejmuje przejazd całkowicie poza ruchem samochodowym, z kolei drugi to odcinek 12-kilometrowy z ruin zamku Czorsztyn do Niedzicy po drodze wojewódzkiej.