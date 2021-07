Tydzień temu uratowała życie Maćkowi, który wpadł do Wisły. Teraz chce go odnaleźć i podarować mu swoją książkę

Wspomnianą historię z happy endem Pani Kasia opublikowała na swoim Facebook'owym blogu zatytułowanym Mela Melulu - Travel Story, gdzie wrzuca relacje i zdjęcia z kolejnych punktów wyprawy dookoła świata. Jak pisze autorka: Czasem znajdujemy się w odpowiednim miejscu i czasie. Co do sekundy. I gdyby nie ustalona (może z góry?) kolejność zdarzeń, to Maciuś - chłopczyk, który z hulajnogą wjechał na moich oczach do Wisły, utonąłby w niej". Całą historię możecie przeczytać poniżej.

"Tydzień temu. Kraków. Jadę wzdłuż Wisły po drugiej stronie balonu i Forum Przestrzenie.

Naprzeciw mnie jedzie chłopiec na hulajnodze. Widzę jak na mojej wysokości gwałtownie skręca w stronę wysokiego betonowego brzegu rzeki. Zdążyłam tylko krzyknąć: stój! Ale już był w powietrzu, w długim skoku i zniknął pod wodą razem z hulajnogą.

Rzucam rower, podbiegam do krawędzi. Pływa tylko czapeczka, a hulajnoga w mgnieniu oka idzie na dno. Rozglądam się, ale woda jest tak brunatna, że nic nie widać. Chłopiec wypływa i nabiera powietrza, wierzgając rękami. Kładę się na brzuchu na betonie, zapieram stopami i spuszczam jak najniżej, żeby go złapać. Mam może jakieś półtorej metra do tafli wody. Zapieram się jeszcze bardziej, bo w domu mam moją Melkę. Przez milisekundy przelatuje myśl, że muszę być bezpieczna dla niej.