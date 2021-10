Ujazd. Tragiczny wypadek w gminie Trzciana. Zderzenie busa z ciągnikiem. Jedna osoba nie żyje, sześć trafiło do szpitala

Do wypadku doszło na drodze powiatowej z Trzciany do Ujazdu we wtorek ok. godz.8.10. Na łuku drogi zderzył się bus, przewożący podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie z ciągnikiem rolniczym. Bus wylądował w rowie.

Nie żyje jedna osoba spośród podopiecznych ŚDPS, a sześć osób zostało rannych i trafiło do szpitala. Na miejsce zadysponowano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu pracują wszystkie służby. Droga jest zablokowana.