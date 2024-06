Ulewa w Krakowie dała się we znaki. Korki i trudne warunki na drogach. Do tego stany alarmowe na Serafie i Drwini

Ulewy w Krakowie. Trudny wtorek na drogach

W Krakowie mamy wielkie korki. Korek samochodów na Moście Dębnickim ciągnie się aż po Forum Przestrzenie. Auta stoją też na ulicy Marii Konopnickiej aż do Ronda Matecznego. Wciąż korkuje się ulica Nowohucka od ulicy Koszykarskiej po estakadę. Korkuje się ulica Rakowicka, a korek z ulicy Lubomirskiego ciągnie się przez Lubicz aż do Ronda Grzegórzeckiego. Postoicie też w korku na pętli w Balicach i na autstradzie a4.

O północy z poniedziałku na wtorek, 3 na 4 czerwca doszło do wypadku na ul. Zabłocie. Jedna osoba została ranna, doznała wielu złamań. Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w…

Drwinia Długa przy ul. Udzieli ma 187 cm, podczas gdy było to 237 cm, więc na szczęście spada. Na Serafie przy ulicy Popiełuszki na godzinę 11.30 było 155 cm, potem podskoczyło na 179 i teraz jest 178 cm więc też powolutku woda się wchłania. Na Prądniku i innych rzekach stan alarmowy nie jest osiągnięty. Straż Pożarna już podłącza tam w Podgórzu magistralę, która ma pomóc opanować sytuację - mówi nam Magdalena Wasiak

Małopolska Policja podaje ponadto, że w związku z podtopieniami spowodowanymi ulewnymi deszczami na kilku ulicach występują utrudnienia drogowe. "Problemy z przejazdem są na ul. Prądnickiej pod wiaduktem oraz na skrzyżowaniach: ul. Półłanki z ul. Chriso Botewa, ul. Podmokłej z ul. Marcika, al. Pokoju z ul. Dąbską, ul. Turowicza z ul. Tischnera, a także na ul. Kosocickiej i ul. Śliwiaka. Utrudnienia występują też na Zakopiance na wysokości Centrum Handlowego gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem. Dwie osoby jadące samochodem zostały poszkodowane i zabrane do szpitala w stanie nie zagrażającym życiu. Ruch w kierunku Zakopanego odbywa się jednym pasem. Z uwagi na trudne warunki pogodowe zachowajmy szczególną ostrożność".

11.00 - Jak słyszymy w Stanowisku Kierowania Komendanta PSP w Krakowie, strażacy od północy wyjeżdżali do ponad 108 akcji. W ciągu ostatniej godziny było to 40 akcji. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do zalań ulic, posesji, kilku powalonych drzew i zatkanych przepustów.

- Aktualnie trwają działania w dzielnicy Bieżanów-Prokocim. Zabezpieczamy brzegi Drwinki i Serafy przy pomocy podwyższeń i worków z piaskiem. Przewróciło się drzewo i powoduje tamowanie wody z rzeki na ulicy Bieżanowskiej, 20 cm wody w garażu podziemnym na ulicy Czechów i zalana posesja w Mogilanach. Między Aleją Pokoju, a ulicą Ofiar Dąbia zalany wiadukt kolejowy, mamy też zalanie piwnicy na ul. Działkowej - mówi nam mł. kpt. Cygan.

10.24. Do tego wypadek na Zakopiance na wysokości Cinema City, gdzie samochód zderzył się z tramwajem linii 8. Służby na miejscu, ale występują utrudnienia w ruchu.