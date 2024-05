Uroczyste otwarcie Pracowni Endoskopii w Szpitalu Bonifraterskim Św. Jana Grandego w Krakowie

Krakowski Szpital Bonifratrów wykonuje badania endoskopowe dla pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych oraz prowadzi Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego. W 2023 roku Pracownia Endoskopii wykonała prawie 3,5 tysiąca gastroskopii, ponad 2,7 tys. kolonoskopii oraz ponad 200 badań w ramach programu badań raka jelita grubego.

Jacek Graliński, prezes Bonifraterskiego Centrum Medycznego mówił, że każdego dnia w całej Polsce z pomocy świadczonej przez BCM korzysta ok. 1 tys. osób: - W szpitalu w Krakowie leczy się ponad 10 tys. pacjentów rocznie. To są duże liczby. To jest cierpienie, oczekiwanie na pomoc, nadzieja, którą ten ośrodek zapewnia. To jest także jakość i bezpieczeństwo. Ten sprzęt, który stoi za mną to nie jest bucząca technologia. To jest uratowane zdrowie, uratowane życie, walka z cierpieniem i nadzieja. Tak powinniśmy patrzeć na tę misję, którą mamy przed sobą - mianowicie podwyższanie jakości i skupienie uwagi na naszym pacjencie i jego rodzinie - tłumaczył.