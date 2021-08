Urokliwe plaże i kąpieliska TOP 15 Kraków i okolice. Małopolska i Śląsk [dojazd, ceny, zdjęcia] 12.08.2021

NOWE Tarnów. W czwartek start do 4. etapu Tour de Pologne z Tarnowa. Kierowców i pasażerów MPK czekają spore utrudnienia

Po 7 latach przerwy Tour de Pologne wraca do Tarnowa. Kolarze rywalizujący w największym kolarskim wyścigu w kraju wyruszą do czwartego etapu w czwartek (12 sierpnia) sprzed budynku dyrekcji Grupy Azoty w Mościcach. To oznacza spore utrudnienia dla kierowców w ruchu w tej części Tarnowa.