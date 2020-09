Urokliwe plaże i kąpieliska TOP 15 Kraków i okolice. Małopolska i Śląsk [dojazd, ceny, zdjęcia] 5.09

Kraków. Agresywny mężczyzna próbował pobić motorniczego

Dzisiaj rano ok. 6.30 na przystanku Lipska do tramwaju linii 20 wsiadł agresywny mężczyzna, który próbował pobić motorniczego. - Wyłamał drzwi do kabiny, straszył motorniczego, że użyje noża. Na szczęście w obronie naszego pracownika stanął pasażer, który pomógł mu obronić się ...