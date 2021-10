Utracona przez gminę kamienica w centrum miasta generuje kolejne problemy. Mało znana fundacja pozwała Kraków o miliony złotych

Dokładna kwota wynikająca ze zsumowania kwot dwóch pozwów to 9 mln 337 tys. złotych. Jak przekazywała radnym miasta Justyna Habrajska, dyrektor Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji krakowskiego magistratu, pierwszy pozew został wytoczony za lipiec i sierpień 2018 roku przez ówczesnego współwłaściciela nieruchomości przy placu Wszystkich Świętych 11. Drugi pozew, wytoczony w maju br., to pozew o zapłatę dla Fundacji im. Tadeusza i Jana Oświecimskich kwoty 9 mln 217 tys. za okres od 1 marca 2009 roku do 9 marca 2015 roku za całość nieruchomości, kiedy to fundacja była właścicielem całości, a także od 10 marca 2015 r. do 29 czerwca 2018 - za połowę własności w tej nieruchomości.

- Te dwa pozwy wytoczone przez fundację i przez osobę fizyczną są za korzystanie z rzeczy, zwrot pożytków oraz pożytki niepobrane w związku ze złą gospodarką w postaci zaniżania czynszu - wyjaśniała miejskim radnym dyr. Habrajska.