Utrudnienia w ruchu 17.06.2021 w woj. małopolskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?

NOWE Niejawne posiedzenie Sejmu ws. cyberataków. Krzysztof Bosak: Zachęcam do dużej ostrożności wobec wycieków danych i wobec takich przecieków

W środę odbyło się niejawne posiedzenie Sejmu w sprawie cyberataków na Polskę. Po posiedzeniu pojawiły się spekulacje na temat tego, co było na nim mówione. - To co jest cytowane w publikacjach na temat posiedzenia Sejmu zostało poprzekręcane, momentami mocno, w sposób lekko złośliwy. Zachęcam do dużej ostrożności wobec wycieków danych i wobec takich przecieków - przekazał w programie "Graffiti" Krzysztof Bosak.