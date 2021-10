Utrudnienia w ruchu 27.10.2021 w woj. małopolskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Newsroom 360

Informacje o utrudnieniach drogowych w małopolskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Na których drogach w województwie małopolskim prowadzone są dzisiaj (27.10.2021) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 94g, Bochnia (29. km na odc. 0,2 km) Utrudnienia związane z budową nowego wiaduktu. Od 28.10.2021 r. zostanie wprowadzony etap tymczasowej organizacji ruchu polegający na ograniczeniu prędkości do 60 km/h na DK-94g oraz do 40 km/h na ul. Brodzińskiego (dojazd z Bochni do Łapczycy-włączenie do DK-94g)..