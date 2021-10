Utrudnienia w ruchu 6.10.2021 w woj. małopolskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Newsroom 360

Informacje o utrudnieniach drogowych w małopolskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Które drogi w województwie małopolskim 6.10.2021 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga A4, węzeł Tarnów Mościce - węzeł Tarnów Centrum (494. km na odc. 0,5 km) Roboty związane z naprawą dylatacji na moście na rz. Dunajec - strona lewa (kierunek Kraków). W dniach 11.10.2021 r. godz. 8.00 do 18.10.2021 r. godz. 8.00 ruch odbywał się będzie pasem lewym (zajęcie prawego i awaryjnego pasa ruchu). W dniach 18.10.2021 r. godz. 8.00 do 22.10.2021 r. godz. 17.00 ruch odbywał się będzie pasem awaryjnym oraz przy wykorzystaniu ok. 0.5 m prawego pasa ruchu (zajęcie lewego oraz pozostałej części prawego pasa ruchu)..