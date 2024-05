Utrudnienia w ruchu w woj. małopolskim 15.05.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Redakcja Wiadomości

Które drogi w województwie małopolskim 15.05.2024 nie są przejezdne? Inne utrudnienie: droga 79, Trzebina - Chrzanów - Trzebinia (379. km na odc. 5,8 km) Przejazd kolumny motocykli w ramach "Parady Motocyklowej na VII Pikniku Motocyklowym" przejazd z m. Trzebinia z ul. Św. Stanisława, ul. T. Kościuszki, ul. Długą dalej m. Chrzanów ul. Trzebińska, Krakowska, Garncarska do ul. Broniewskiego dalej ulicami miasta do ul. Europejskiej powrót na ul. Trzebińską do Trzebini przejazd ul. Długą, T. Kościuszki, ul. Młoszowską do Rona Solidarności ponownie ul. Krakowską do ul. Św. Stanisława.