Volvo w Krakowie zajmie biurowce Brain Park. Będzie zatrudniać

Volvo Tech Hub zajmie 10 tys. mkw. powierzchni w Brain Park C. Nowa część spółki Volvo Car Poland wprowadzi się do krakowskiego biurowca od Echo Investment w trzech fazach, zaczynając od września 2024.

Volvo Tech Hub, jest czwartym centrum rozwoju oprogramowania Volvo Cars. Zostało otwarte w 2023 roku w Krakowie i ma zatrudniać ponad pół tysiąca osób. Obecnie firma prowadzi Tech Huby w Sztokholmie i Lund w Szwecji oraz w Bangalore w Indiach. Tech Hub Volvo zlokalizowany pod Wawelem ma odegrać kluczową rolę w strategicznych ambicjach i celach marki. Najważniejszy z nich to stanie się w pełni elektryczną marką i liderem w dziedzinie nowych technologii.

– W marcu świętowaliśmy pierwszą rocznicę działania Volvo Tech Hub w Krakowie. W naszym centrum pracuje już 150 osób, a docelowo zatrudnimy ponad 500 specjalistów. Dlatego priorytetem było znalezienie siedziby, która będzie wspierała dalszy rozwój Volvo w Polsce. To ekscytujące, że już jesienią zaprosimy pracowników do nowoczesnego biura, które jest jedną z czterech tego typu obiektów Volvo Cars na całym świecie. Ta transakcja, największa na rynku biurowym w Krakowie, to kamień milowy, który istotnie zwiększy widoczność Volvo w mieście – komentuje Przemek Berendt, Head of Volvo Tech Hub.