W piątek i sobotę MŚ w Tauron Arenie Kraków odbywać się będą mistrzostwa świata w karate kyokushin [ZDJĘCIA]

Pierwsze MŚ poza Azją

Będą to pierwsze w historii MŚ w tej dyscyplinie organizowane w Europie. Do tej pory zmagania najlepszych specjalistów kyokushin odbywały się głównie w Japonii i raz w Kazachstanie. Tym razem prawo organizacji tego turnieju otrzymała Polska, która wcześniej aż siedmiokrotnie była gospodarzem mistrzostw Europy.

- Dla nas to zaszczyt, że pierwsze poza Azją mistrzostwa świata w tej dyscyplinie odbędą się w Polsce, w Królewskim Mieście Krakowie. Pragnę wyrazić przekonanie, że wszyscy sportowcy, którzy przyjechali do Krakowa w tak trudnym okresie, będą się u nas czuli dobrze i bezpiecznie, a wyjadą z radością i satysfakcją, a być może i z sukcesami. Województwo wspiera wszystkie wydarzenia sportowe w Małopolsce. W 2023 roku będziemy organizatorami Igrzysk Europejskich. Mistrzostwa świata są dla nas jednym ze sposobów przygotowania się do tego wydarzenia - powiedział Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.