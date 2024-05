W przyszłym roku krakowską prokuraturę czeka wielka przeprowadzka. Śledczy z najważniejszych jednostek spotkają się w budynku "Nafty"

Pierwsza połowa 2025 r.

Kancelaria tajna i pokoje przesłuchań

Działka przy ul. Rydla

Przed laty ówczesny szef Prokuratury Apelacyjnej Artur Wrona mówił, że nie udało się pozyskać nowej siedziby, choć od 2010 r. śledczy mieli działkę pod budowę na ul. Rydla. Nie udało się wtedy porozumieć z Agencją Mienia Wojskowego co do dojazdu do tej działki i pozyskać pozwolenia na budowę. To pozwoliłoby uniknąć wynajmowania pomieszczeń, a to były spore koszty.