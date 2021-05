W Szczyrzycu auto uderzyło w drzewo i dachowało. Rannego zabrał śmigłowiec LPR

Chociaż w Szczyrzycu jest szpital pod wezwaniem św. Jana Jerozolimskiego, to nie mógł on podjąć ratowania poszkodowanych w sobotnim wypadku. Placówka ta, ciesząca się znakomitą renomą, nie ma bowiem oddziału chirurgii urazowej ani sali operacyjnej.

Do Szczyrzyca pomknęły również karetki Pogotowia Ratunkowego.

Alarm poderwał do akcji druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrzycu i ich kolegów, pożarników - ochotników z sąsiedniej miejscowości Pogorzany. Na miejsce groźnego wypadku pospieszył także, stale dyżurujący w Mszanie Dolnej, zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Limanowej.

Dziesięć minut po godzinie siedemnastej w sobotę, maja 2021 r., taki sygnał dotarł do oficera dyżurnego Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

Samochód osobowy nagle zjechał na prawe pobocze, wypadł z drogi i dachując uderzył w drzewo, a stało się to w miejscowości Szczyrzyc w gminie Jodłownik. Wszystkie trzy osoby podróżujące tym autem zostały ciężko ranne.

Zespoły ratownictwa medycznego, czyli załogi karetek Pogotowia Ratunkowego, musiały zająć się udzielaniem pomocy trzem ciężko rannym osobom. Kobiecie, która tak pechowo kierowała osobowym peugeotem, a także dwojgu pasażerów.

W ocenie medyków obrażenia mężczyzny, będącego pasażem auta, które się rozbiło, były tak poważne i rozległe, że zagrażały jego życiu. Najszybszy transport ofiary wypadku do specjalistycznego szpitala mógł zapewnić jedynie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Miejsce do lądowania podniebnej karetki na przydrożnej łące przygotowali i zabezpieczali strażacy. Ranny mężczyzna odleciał do szpitala. Dwie pozostałe ranne osoby do szpitali odjechały karetkami Pogotowia Ratunkowego.

Policja ustala co doprowadziło do wypadku, który przyniósł tak groźne skutki.