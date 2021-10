W szpitalu dwie osoby, w tym dziecko. To skutki nocnego zderzenia aut w Starym Sączu

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

W Starym Sączu, na ulicy Wielki Wygon, zderzyły się dwa wozy osobowe mające numery rejestracyjne powiatu nowosądeckiego (KNS). Zarówno suzuki vitara jak i honda civic zostały poważnie uszkodzone. Co znacznie gorsze dotkliwie ucierpiały dwie osoby podróżujące tymi samochodami. Jedną z osób poszkodowanych było 14-letnie dziecko.

Alarm o tym przykrym zdarzeniu drogowym dotarł o godz. 19.4 do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. On natychmiast skierował do akcji zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Nowym Sączu, które miały bardzo blisko do miejsca nieszczęścia. Alarmem poderwał także druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu. Na pomoc przyjechały również karetki Pogotowia Ratunkowego.

Chcąc podjąć skuteczne działania ratownicze strażacy wpierw musieli dobrze oświetlić teren, bowiem obydwa zdruzgotane samochody znajdowały się poza jezdnią. Dwie osoby, które najbardziej ucierpiały w wypadku zostały przetransportowane do szpitala. Jedną z nich było dziecko.