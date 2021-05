W Wadowicach w końcu otworzą szalet. Ulga dla pielgrzymów. Urzędnicy jednak ostrzegają: uważajcie na śliską podłogę! Zobacz ZDJĘCIA

W Wadowicach miejski szalet od wielu już lat był zamknięty. Przybytek znajduje się przy ul. Trybunalskiej, w może mało kuszącej lokalizacji, bo przy zakładzie karnym, ale za to zaledwie kilka kroków od rynku, na którym wiosną i latem, czyli w sezonie turystyczno-pielegrzymkowym, nawet mimo pandemicznym obostrzeń, zawsze pełno jest ludzi.

W Wadowicach toalety miejskie zostaną otwarte 1 maja. W sezonie letnim będą otwarte przez cały tydzień w godzinach od 9. do 20. Korzystać z nich będzie można za symboliczną opłatą w wysokości 1 zł. Wcześniej jednak nie było to takie proste.

Wadowice od lat bez publicznej toalety. Mieszkańcy: to tragedia!

Zwiedzający za potrzebą szli gdzie popadnie: pod drzewo albo w bramy budynków, bo przecież restauracje były pozamykane z powodu obostrzeń. Drugi szalet jest na placu Bohaterów Getta, ale to znacznie dalej i obcy nie wiedzieliby nawet jak tam trafić - opowiadają mieszkańcy Wadowic.

Urzędnicy z wadowickiego magistratu do tej pory bezradnie rozkładali ręce i tłumaczyli, że nie ma szans, by szalet przy ulicy Trybunalskiej został uruchomiony, bo chętnych na dzierżawę nie było. Interes nikomu się nie opłacał. Jak ustaliliśmy, stawka wywoławcza czynszu nie była wygórowana i wynosiła tylko 2 zł plus podatek vat.

Teraz ma to się zmienić. Toaleta będzie czynna już na majówkę