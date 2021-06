W Wysowej na razie spokojnie. Zdrój czeka na turystów, którzy od gwaru wolą ciszę

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

To idealne warunki dla ceniących sobie ciszę i samotność. W kawiarnianych ogródkach nie ma tłoku, więc dobrą kawę i domowe ciacho można smakować pod chmurką. Za tę chwilę przyjemności trzeba zapłacić około dwudziestu złotych. Wciąż nieczynny jest kryty basen. Obiekt został zamknięty z przyczyn technicznych w 2019 roku. Czy i kiedy wróci do pracy, na razie nie wiadomo. Zamknięty na głucho i tak przyciąga ciekawskich, którzy zaglądają do środka przez okna. Bez przeszkód można natomiast korzystać z pijalni. Czekają tam wody lecznicze, choćby słynne: Franciszek, Henryk, Anna, słone.