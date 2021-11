Wadowice budują nową drogę, tymczasem korki to zmora Wadowic! Takie męki przeżywają tu kierowcy. Zobaczcie ZDJĘCIA AKTUALIZACJA

Korki to zmora Wadowic! Takie męki przeżywają tu kierowcy! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Zakres prac jest ogromny. Ulica Spółdzielców zostanie wyremontowana i przedłużona aż do skrzyżowania ul. Poprzecznej z Al. Matki Bożej Fatimskiej, w miejsce którego powstanie nowe rondo. Wzdłuż całej jezdni wybudujemy chodniki, oświetlenie i kolejną ścieżkę rowerową - wylicza burmistrz Kaliński.

Korki w Wadowicach. Potrzebna BDI

To jednak może nie wystarczyć, by rozładować wszystkie korki w mieście oraz przy wjazdach i wyjazdach z Wadowic na drogi krajowe nr 28 i nr 52. Tam kierowcy codziennie muszą stać w ogromnych korkach. W takich warunkach przejazd przez Wadowice trwa czasem nawet od 30-40 minut do ponad godziny. Wielu kierowców uważa, że dopiero wybudowanie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej rozwiąże ten problem. I nie mogą doczekać się informacji, że będzie budowana.