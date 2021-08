Wadowice i Brzeszcze bez festiwali reggae. Wyliczyli, że to się nie opłaca. W Wadowicach grać będą gwiazdy pop, na początek Kayah

Wadowicki Festiwal Międzykulturowy Reggae Most to było największe, jak do tej pory, muzyczne wydarzenie, organizowane nieprzerwanie od 2004 przez Wadowickie Centrum Kultury. Pod koniec wakacji mieszkańcy Wadowic spotykali się na Bulwarach nad Skawą w pobliżu mostu na Skawie, by posłuchać jamajskich dźwięków. To bolesny cios dla fanów tej muzyki w Małopolsce. Był to jeden z kilku festiwali tego gatunku w Polsce, i jeden z niewielu w naszym województwie oraz drugi w Małopolsce zachodniej, obok Rock Reggae Festival w Brzeszczach.

Dziś już wiadomo, że w tym roku obu tych imprez nie będzie i najprawdopodobniej nie powrócą w kolejnych latach.