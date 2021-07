Wadowice i powiat. Big Cyc na Festiwalu Wieprzowiny! Najciekawsze atrakcje i imprezy od 23 do 25 lipca 2021 roku [PRZEGLĄD]

PLUS Kwadratura kuli: Z głowy i z bani, czyli co może wyniknąć z niszczenia ludzi światłych przez ciemnotę

Mój czarnohumorny kolega powtarza, że optymiści (jak ja) wierzą, iż świat stoi otworem, zaś pesymiści (jak on) wiedzą, jaki to otwór. Miewam ostatnio momenty patrzenia w otwór, np. gdy niejaki Piotrowicz występuje w mej Ojczyźnie przebrany za sędziego i każdym słowem pluje w twarz – mnie, przyzwoitości i polskiej racji stanu. Albo wówczas, gdy winda staje między piętrami. Współtowarzysze wciskają po kolei guziczki i nic. Aż tu przepycha się poseł, wali w pulpit z bani i… winda rusza. A on się chwali wskazując pierwej głowę, a potem bicepsy: - Trzeba mieć TU, a nie TU.