Wadowice. Kremówki w menu KFC? To byłby ciekawy lokalny akcent w tej popularnej sieci fast foodów [ZDJĘCIA]

To już 303. punkt KFC w Polsce, ale pierwszy, który wzbudził takie emocje. Restaurację (wybudowaną przy rondzie Okulickiego, w pobliżu przecięcia się dróg krajowych nr 52 i 28) otwarto w sobotę, 10 lipca 2021 a po kubełki z kurczakami ustawiła się bardzo długa kolejka. Największą atrakcją były jednak, jak to w Wadowicach, kremówki.

Kremówka jest wizytówką Wadowic, odkąd wspomniał o niej papież Jan Paweł II

KFC postanowiło sprawić mieszkańcom miłą niespodziankę i każdy klient tego dnia był częstowany właśnie kremówką.

Olbrzymie ciasto kroili i dzielili pracownicy tej popularnej sieci fast food.

Teraz się okazało, że był to miły, ale tylko epizod na rozpoczęcie działalności baru w papieskim mieście. Zasmuciło to część mieszkańców Wadowic, którzy nawet stworzyli specjalną grupę w mediach społecznościowych, zrzeszającą zwolenników włączenia kremówek na stałe do menu, obok kurczaków i frytek.