Wadowice. Lepiej je omijać! TOP 5 najbardziej zakorkowanych miejsc w papieskim mieście [RANKING]

Podróż drogami naszego regionu nie należy do najprzyjemniejszych. Wszystko przez korki, które najbardziej daję się we znaki w Wadowicach. Utrudnienia dotykają nie tylko mieszkańców tego miasta i okolicznych miejscowości, ale też turystów ze Śląska i Małopolski.

Paraliż na drogach do Energylandii i Zatorlandu. Szturm turystów z całej Polski!

Ci drudzy, żeby wrócić z letnich wojaży, muszą przecisnąć się drogami krajowymi przez wąski lejek, jakim są Wadowice.

Wadowice. Największe korki na DK 28 i DK52

Gdy do tego dodamy jeszcze codzienne utrudnienia w ruchu, spowodowane przez tysiące kierowców, dojeżdżających do pracy w Wadowicach z terenu całego powiatu wadowickiego, to mamy prawdziwy drogowy horror.

Mi te Wadowice to już śnią się po nocach. Przejazd przez nie trwa czasem dłużej niż całą trasa z Bielska do Krakowa

skarży się nam Bartosz Karcz, kierowca busa, który tą trasą jeździ niemal codziennie.