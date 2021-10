Wadowice. Na podłodze DPS walczyły o życie. Ofiary nożownika wcześniej o tej sprawie milczały, już wiemy dlaczego

Do dramatycznych scen doszło we wtorek, 10 marca 2020 roku, ok. godz. 11, kilkaset metrów od słynnej wadowickiej bazyliki, w starym pawilonie przy ulicy Emilii i Karola Wojtyłów w Wadowicach, gdzie znajduje się m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty. To tzw. placówka dziennego pobytu, przeznaczona dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działa jako powiatowa jednostka organizacyjna, podlegająca Starostwu Powiatowemu. Korzystający z pomocy ośrodka, przychodzą tu od rana na zajęcia terapeutyczne, które z przerwami trwają do popołudnia.