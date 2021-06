Wadowice. Setki motocyklistów na pogrzebie klubowego kolegi, który zginął w wypadku [ZDJĘCIA] 7.06.2021

Pamiętamy skąd wziął się ten pseudonim. Jechaliśmy przez Słowenię i oszukałeś przeznaczenie lecąc w trawę po drodze zgarniając kaskiem mlecza z łąki. Śmiałeś się że jesteś jak kot i zawsze spadasz na 4 łapy! (...) Byłeś naszym mechanikiem nie bojącym się żadnych wyzwań (...) Nawet swój warsztat przekwalifikowałeś pod nas by specjalizować się w „egzotykach” (...) Byłeś kolekcjonerem i prawdziwym pasjonatem. Prawdziwym motocyklistą który jeździł kiedy tylko mógł, pił piwo w garażu i pół życia spędzał grzebiąc w warsztacie. Zginąłeś robiąc to co na prawdę kochałeś, czyniąc dobro, gdy pomagałeś w akcji charytatywnej dla dzieci...