Wadowice to polski Prison Break: mord na strażnikach, spryt zabójcy Pershinga i inne zdarzenia. Słynne ucieczki z więzienia w Wadowicach

Zakład Karny w Wadowicach

To jednostka typu zamkniętego, przeznaczona dla mężczyzn - recydywistów, z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. Budynek położony jest w centrum miasta. Składa się z budynku penitencjarnego oraz - połączonego z nim, budynku administracyjnego. Budynek penitencjarny złożony jest z trzech oddziałów mieszkalnych. W piwnicach znajduje się m.in. centrum kulturalno-oświatowe, biblioteka, sala do terapii zajęciowej oraz sala do ćwiczeń rekreacyjnych. W oddziałach mieszkalnych osadzeni mają do dyspozycji dwie świetlice oraz kaplicę. W 2018 r. zakład został zmodernizowany, a na dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne.