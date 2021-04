Wadowice. Trampki Karola Wojtyły w Muzeum Dom Rodzinny Ojca św. Jana Pawła II. Kiedy znów otworzą papieskie muzeum? [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Kraków. Blisko 250 tys. zł na rozruch Muzeum Ruchu Harcerskiego. Jego utworzenie to pomysł sprzed kilkunastu lat

Mieszkańcy czekają już kilkanaście lat, aby w końcu móc zacząć korzystać z Muzeum Ruchu Harcerskiego, które ma powstać przy ulicy Fortecznej w Krakowie. I poczekają jeszcze do przyszłego roku, kiedy to nowy oddział Muzeum Krakowa ma otworzyć swoje podwoje dla zwiedzających. Na rozpoczęcie działalności potrzeba blisko 250 tys. złotych, dotacja została już przyznana. Pieniądze w większości pochłoną wydatki na opłacenie pracowników nowego muzeum. Chodzi o trzy etaty, w tym kustosza i asystenta. Muzeum będzie zlokalizowane na terenie Fortu Łapianka, którego remont, a do tego rewitalizacja zieleni i budowa nowych pomieszczeń, ma kosztować łącznie… 32 mln złotych. Miłośnicy Twierdzy Kraków uważają, że za takie pieniądze można by odnowić znaczną część jej elementów, które dzisiaj niszczeją.