Wadowice. W muzeum wystawiono łóżko, na którym papież Jan Paweł II 40 lat temu walczył o życie po zamachu. Zobacz inne eksponaty [ZDJĘCIA]

Wadowice. Papież Jan Paweł II trafił na banknoty o nominale... 0 euro. To projekt muzeum miejskiego w Wadowicach [AKTUALIZACJA]

W sobotę (1.05.2021) premiera wyjątkowej pamiątki. Będzie to banknot o nominale zero euro z wizerunkiem Jana Pawła II. To już kolejny tego typu pomysł Muzeum Miejskiego w Wadowicach. Cena emisyjna jednego banknotu wynosi 20 złotych. Nakład jest ograniczony. Gdzie będzie można go dostać? [AKTUALIZACJA]