Wadowice. Wybudowali nowy peron, ale pociągi nie jeżdżą. Zadomowiły się tu zające [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Kalwaria Zebrzydowska. Podróże koleją z Krakowa do Wadowic i Bielska-Białej krótsze o 15 minut? Będzie nowa łącznica

Nowa łącznica, która zostanie zbudowana w Kalwarii Zebrzydowskiej (przystanek Lanckorona) ma o kwadrans skrócić czas podróży pociągiem z Krakowa przez Wadowice, Andrychów na Podbeskidzie i Śląsk. To duża inwestycja kolejowej spółki. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ogłosiły już przetarg szacowany na ponad 25 mln zł netto. Co ciekawe, taka łącznica tu wcześniej istniała. - Rozjazd u nas był już przed wojną, ale za komuny go skasowali - przypominają mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej.