Wadowiczanin Jakub Pławny walczy o rekord Polski w łowieniu największego karpia. Ten okaz miał ponad 24 kg! [ZDJĘCIA] 7.06.2021

Jakub Pławny z Wadowic jest prezesem miejscowego klubu sportowego LKS Zaskawianka Wadowice i terapeutą zajęciowym, ale jego największa pasja to łowienie ryb, tych największych. Nie kryje satysfakcji z każdego, ogromnego karpia, jakiego udało mu się wyciągnąć z wody.

Większość łowionych karpi waży ponad 10 kg. Rzadko zdarza się tzw. 20 plus. Mnie udało się to trzy razy, a największy ważył dokładnie 24,2 kilograma. Takich dużych karpi się nie mierzy, bo mają bardzo różny kształt. Czasami są dłuższe i szczupłe, czasami krótsze i bardziej grube. To właśnie waga pokazuje ich wielkość - mówi "Gazecie Krakowskiej" Jakub Pławny.

Wędkarz twierdzi, że nie zabiłby ryby.

To, co robię, to łowienie „no kill”, czyli z angielskiego "bez zabijania". Każda ryba jest bardzo delikatnie traktowana i każda wraca do wody. Haczyki są bezzadziorowe, na brzegu trzymam je na specjalnej kołysce, żeby nie traciły śluzu i nie zrobiły sobie krzywdy. Po wyjęciu haczyka stosuje się środki dezynfekujące w miejsce, gdzie był wyciągnięty. Ryba tak traktowana i wypuszczona do wody już po kilkunastu godzinach normalnie zaczyna żerować - wyjaśnia.