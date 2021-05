Wadowiczanin Jakub Pławny walczy o rekord Polski w łowieniu największego karpia. Ten okaz miał ponad 24 kg! [ZDJĘCIA] AKTUALIZACJA

GORĄCY TEMAT Kraków. Pożar archiwum. Uda się uratować zaledwie jeden procent cennych zbiorów?

Wiele wskazuje na to, że z pożaru miejskiego archiwum uda się uratować ponad 200 metrów bieżących dokumentów, czyli nieco ponad jeden procent wszystkich, jakie były tam przechowywane. Wskazują na to informacje, przekazywane przez urzędników po zakończonej już częściowej rozbiórce jednej ze spalonych hal przy ulicy Na Załęczu. Tymczasem prokuratura wciąż prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny pożaru. - Trzeba sobie zadać pytanie nie tylko, dlaczego doszło do pożaru, ale również z jakiego powodu w tak znacznym stopniu się on rozprzestrzenił, skoro mieliśmy do czynienia z nowoczesnym budynkiem, stricte projektowanym i przeznaczonym do przechowywania archiwalnych dokumentów - podkreśla w rozmowie z nami st. bryg. Paweł Frątczak, który w straży pożarnej pełnił służbę przez prawie 40 lat, m.in. na stanowisku rzecznika prasowego Komendanta Głównego PSP.