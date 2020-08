Wakacje 2020. Najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem. TOP 15 plaż w Polsce [RANKING] 30.08

Wakacje 2020. Epidemia koronawirusa sprawiła, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu w galerii.

Diego Delso, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org