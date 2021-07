Wakacje 2021. Co robić w Zakopanem, gdy pada deszcz? Oto nasze propozycje

NOWE Kraków. Muzeum wyszło z... muzeum. Plenerowa wystawa na placu Wolnica

Na placu Wolnica stanęła plenerowa wystawa "Muzeum nie musi być w muzeum". "Znowu zapragnęliśmy, by przedmioty z muzealnej kolekcji wyszły na ulicę i zmieniły mały kawałek świata" zachęca do obejrzenia ekspozycji Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Eksponaty w przestrzeni miejskiej można oglądać od świtu do zmierzchu do końca wakacji.