Wakacje w Krakowie pełne atrakcji dla dzieci. Wydarzenia sportowe i kulturalne. Każdy znajdzie coś dla siebie

Akcja "Lato w szkole" to przede wszystkim bogaty program zajęć i warsztatów dla dzieci, które wolny - letni czas spędzają w Krakowie. Bez dwóch zdań najmłodsi nie będą się nudzić. Podczas akcji zaplanowano przeróżne eksperymenty, aktywności sportowe, wycieczki i odkrywanie ciekawych miejsc. Tegoroczna akcji "Lato w szkole" realizowana jest w 71. samorządowych szkołach specjalnych, w tym również w dwóch specjalnych.

"Lato w szkole" to cykliczna akcja. Jej główne zadanie to zapewnienie najmłodszym opieki, a także zapewnienie im pożytecznego i przede wszystkim ciekawego spędzenia wolnego czasu. Oprócz edukacji będzie też czas na zabawę i oczywiście integrację z rówieśnikami.

- Zajęcia odbywają się od poniedziałki do piątku i trwają od rana do popołudnia. Do wyboru są między innymi zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne czy warsztaty informatyczne. Organizowane są wyjścia na basen, ściankę wspinaczkową czy do kręgielni. W planach są spacery po mieście i poznawanie jego mniej oczywistych atrakcji, a także wycieczki poza Kraków - wylicza krakowski magistrat i dodaje: - Liczba dzieci, które skorzystają z oferty „Lata w szkole”, może wynieść nawet 10 tysięcy uczestników. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 2,4 mln zł. Z tych środków finansowane są wynagrodzenia dla kierownika wypoczynku oraz dla wychowawców i opiekunów. Dzięki temu opieka nad dziećmi jest bezpłatna, a jedyny koszt, jaki ponoszą rodzice, to pozostałe wydatki związane np. z wyjściem na basen, do kina, teatru.