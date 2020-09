Wakacje za granicą 2020. W jakich krajach Polacy mogą spędzić urlop? Gdzie czeka nas kwarantanna? [PRZEWODNIK] 6.09

Wakacyjny urlop w 2020 roku może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Z uwagi na pandemię koronawirusa nie wszystkie kraje otworzyły granice przed Polakami, a jeśli tak, to często wjazd do nich wiąże się z dodatkowymi warunkami. Dlatego przygotowaliśmy przewodnik, opisując obowiązujące w poszczególnych destynacjach obostrzenia i przepisy. Przejdź do galerii.

Wakacyjny urlop w 2020 roku może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Z uwagi na pandemię koronawirusa nie wszystkie kraje otworzyły granice przed Polakami, a jeśli tak, to często wjazd do nich wiąże się z dodatkowymi warunkami. Dlatego przygotowaliśmy szczegółowy przewodnik po krajach Europy oraz po popularnych destynacjach (jak np. Egipt) poza nią, opisując obowiązujące w nich obostrzenia i przepisy. Materiał jest na bieżąco aktualizowany, więc warto do niego wracać, bo niemal codziennie coś się zmienia – kolejne państwa otwierają się na świat, a inne dostosowują zasady do nowych warunków epidemicznych. Wakacje 2020.

Wakacje za granicą 2020. Gdzie kwarantanna dla Polaków? Są państwa, które zdecydowały się na pełne otwarcie ruchu, ale to nie znaczy, że podczas wyjazdu urlopowego nie czekają nas niespodzianki. Po pierwsze dlatego, że często wjazd i wyjazd wiąże się z pewnymi lokalnymi ograniczeniami na granicach, a po drugie czasem przepisy sobie, a życie sobie. Ponadto ograniczenia czasem są znoszone, a następnie znów wprowadzane. Na niektórych granicach w związku z tym panuje chaos. Wakacje za granicą 2020. Ryzykowna podróż do Chorwacji i Słowenii oraz na Maltę Od 1 września przywrócono tymczasowe kontrole na granicy Węgier. Obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej, a więc Polski, Czech i Słowacji, traktowani są na specjalnych zasadach. Szczegóły w galerii.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Republiki Chorwacji, które nie są konieczne z uwagi na bardzo dużą liczbę nowych zarażeń. Uwzględniając liczbę ludności i osób przebywających turystycznie w Chorwacji, poziom zakażeń w tym kraju jest obecnie ponad dwukrotnie wyższy niż w Polsce i wykazuje stałą tendencję wzrostową. Z kolei od 21 sierpnia Polaków, którzy chcą pozostać w Słowenii dłużej niż 12 godzin, obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. MSZ odradza także podróże - w związku z dynamicznym przyrostem nowych zakażeń - na Maltę. Do września samoloty pasażerskie wylatujące z Malty nie są objęte zakazem lądowania w Polsce, ale może się to zmienić od 2 września. Polski rząd przedłużył 25 sierpnia zakaz połączeń lotniczych do 43 krajów. Na liście znajdują się m.in. Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Rosja, Izrael, Singapur i Stany Zjednoczone.

Od 1 września podróżujący do Egiptu są zobligowani do okazania negatywnych wyników testów PCR, które zostały wykonane w okresie 48 godzin przed planowanym przylotem do Egiptu. Japonia wprowadziła całkowity zakaz wjazdu cudzoziemców bez wizy. Wjazd na Filipiny jest zablokowany dla wszystkich zagranicznych turystów.

Lista państw i terytoriów, które są objęte zakazem lotu z Polski: Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, Bahamy, Bahrajn, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Chiny, Czarnogóra, Dominikana, Ekwador, Gabon, Gwatemala, Honduras, Irak, Izrael, Katar, Kazachstan, Kirgizja, Kolumbia, Kosowo, Kostaryka, Kuwejt, Luksemburg, Macedonia Północna, Malediwy, Meksyk, Mołdawia, Oman, Panama, Peru, Republika Południowej Afryki, Republika Zielonego Przylądka, Rosja, Salwador, Serbia, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Suazi , Surinam, Wyspy Świętego Tomasza i Książęce.



Lista pozostałych państw i terytoriów ze współczynnikiem przekraczającym 50 zachorowań na 100 000 osób (część może wkrótce zostać objęta zakazem lotu z Polski):

Albania, Andora, Aruba, Belgia, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Chorwacja, Eswatini, Filipiny, Francja, Gambia, Gibraltar, Guam, Indie, Liban, Libia, Malta, Maroko, Monako, Palestyna, Paragwaj, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Zielonego Przylądka, Rumunia, Saint-Martin, Trynidad i Tobago, Ukraina, Wenezuela, Wyspy Owcze, Wyspy Turks i Caicos.

Wakacje za granicą 2020. Gdzie mogą wypoczywać Polacy? Od 10 lipca podróżujemy do Wielkiej Brytanii bez konieczności przechodzenia tam kwarantanny. Na nowej liście krajów bez tego obowiązku znalazło się 59 państw i terytoriów. Są to m.in. wszystkie 14 brytyjskie terytoria zamorskie i 18 państw Unii Europejskiej, w tym Polska.

Zmianie uległy też przepisy na Cyprze. Od 6 lipca Polska jest w grupie A, więc do przekroczenia granicy wystarczy jedynie wypełnić ankietę na stronie Cyprus Flight Pass.

Na Słowację od 20 czerwca bez ograniczeń Decyzją władz słowackich od 20 czerwca 2020 roku zniesione zostały dotychczasowe obostrzenia w ruchu osobowym z terytorium Polski. Polska została dodana do listy państw, które zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem. Możliwy jest zarówno tranzyt w kierunku Polski jak i z Polski do innych krajów UE (Austria, Czechy, Węgry). Zniesione zostały obostrzenia w zakresie swobodnego przemieszczania się z Polski przez terytorium Słowacji w celach służbowych, zawodowych, turystycznych, odwiedzin i innych.

Wakacje 2020. Gdzie wypoczywać za granicą - Hiszpania W Hiszpanii znów rośnie liczba zakażeń, w związku z czym Wielka Brytania wprowadziła obowiązkową kwarantannę dla wracających z wakacji w tym kraju. Władze Hiszpanii spodziewają się zamknięcia hoteli między innymi na Majorce, Ibizie i na Wyspach Kanaryjskich.

Wakacje 2020 - gdzie polecimy samolotem? Nowe rozporządzenie rządu wprowadza zakaz lotów do Czarnogóry po 4 sierpnia. LOT nadal nie wznowił lotów do Luksemburga.

Wakacje za granicą 2020. Gdzie na urlop? Warto uważnie śledzić doniesienia zza granicy, by uniknąć dodatkowych kłopotów w momencie wjazdu do danego kraju. Dołożyliśmy wszelkich starań, by przewodnik był jak najbardziej wyczerpujący, ale jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi od osób, które na własnej skórze przekonały się, jaka jest rzeczywistość – wpisujcie je w komentarzach, a my będziemy starali się je uwzględniać w naszym materiale. Wakacje za granicą 2020. Na jakich zasadach urlop poza Polską? Ważne jest także to, czy do danego kurortu dotrzemy linią lotniczą, czy też innymi środkami lokomocji. Część tras w przestrzeni powietrznej została już otworzona, inne będą dostępne dla Polaków lada dzień. Kolejni przewoźnicy ogłaszają wznowienie lotów, dlatego także tego typu informacje uwzględniamy w naszym przewodniku.

Wakacje za granicą 2020. Gdzie samochodem, a gdzie samolotem? Najwięcej możliwości daje transport drogowy. Przejazd samochodem lub autobusem pozwala uniknąć wielu niedogodności na lotniskach i w samolocie, co jednak nie znaczy, że poruszanie się po drogach jest zupełnie bezproblemowe.

W niektórych wypadkach trzeba się przygotować na korki przed przejściami granicznymi, gdyż na nowo zostały wprowadzone kontrole, których od wielu lat już nie było. Część krajów wymaga posiadania zaświadczenia zdrowotnego, inne proponują przeprowadzenie testów na COVID-19. Większość państw zniosła obowiązkową kwarantannę, lecz wciąż są wyjątki. Dlatego warto sprawdzić, jakie zasady panują w poszczególnych krajach, by urlop był udany od początku do końca. LOT na Wakacje - gdzie polecimy samolotem? Połączenia lotnicze na wakacje wznawia PLL LOT. Skąd i dokąd polecimy z tymi liniami na wakacje 2020? Bezpośrednie połączenia wakacyjne LOT-u oferowane będą zarówno z lotnisk obsługujących dotychczas wznowione rejsy międzynarodowe, czyli z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina i Rzeszowa, jak i z trzech nowych portów lotniczych – Bydgoszczy, Katowic i Lublina. Z Warszawy można polecieć na lotniska: Santoryn, Palma de Mallorca, Kalamata, Kawala, Ochryda, Rzym-Fiumicino, Alicante, Malaga, Ateny, Barcelona, Burgas, Chania, Katania, Dubrownik, Heraklion, Larnaka, Nicea, Rijeka, Rimini, Salonik, Skopje, Split, Tbilisi, Podgorica, Tirana, Tivatu, Warna, Wenecja, Zadar oraz na Maltę, Sardynię, Korfu, Skiathos, Kos, Rodos i Zakynthos.

Porty regionalne będą obsługiwały wybrane połączenia. Oto kierunki: z Bydgoszczy pasażerowie polecą do Zadaru i na wyspę Zakynthos;

z Gdańska do Barcelony, Salonik, Dubrownika, Splitu, Zadaru, Burgas, Chanii, Tirany, na lotniska Rzym-Fiumicino i Kawala oraz wyspy Rodos i Korfu;

Katowic-Pyrzowic do Salonik, Chanii, Heraklionu, Burgas, Splitu, Tirany, Palma de Mallorca i na wyspy Kos, Rodos oraz Zakynthos;

Krakowa do Rzymu-Fiumicino i lotniska Kalamata, do Barcelony, Zadaru, Chanii, Dubrownika, Salonik i na wyspy Santorini, Korfu, Zakynthos;

Lublina do Splitu i na wyspę Korfu;

Poznania do Rzymu-Fiumicino, Kawala, Barcelony, Burgas, Spilitu, Palma de Mallorca, Podgoricy, Dubrownika, Heraklionu oraz na wyspy Zakynthos i Korfu;

Rzeszowa do Barcelony, Zadaru, Salonik i Burgas;

Szczecina do Zadaru;

Wrocławia do Burgas, Rzymu-Fiumicino, Palma de Mallorca, Kawala, Salonik, Barcelony, Chanii, Heraklionu, Dubrownika oraz na wyspy Kos, Rodos, Korfu i Santorini.

Wakacje za granicą 2020. W jakich krajach Polacy mogą spędzić urlop? Na dodatek fakt, iż polecimy do kraju, do którego mamy wstęp wolny nie oznacza, że będzie to dla nas idealne miejsce przesiadkowe. Przelot do Londynu oznacza, że w razie chęci kontynuowania podróży do innego kraju będzie się to wiązać z kwarantanną. Będziemy bowiem tak samo traktowani, jak obywatele Wielkiej Brytanii, gdzie sytuacja pandemiczna wciąż jest niewyjaśniona.

W jakich krajach czeka nas przymusowa kwarantanna? Niektóre kraje choć nie mają zamkniętych granic przed obywatelami RP, jednak po wjeździe czeka nas obowiązkowa kwarantanna. Oto one: Irlandia,

Rumunia,

Islandia - do wyboru: kwarantanna, albo wykonanie testu

Źródła: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, własne

Tatry po korekcie