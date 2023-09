Wakacyjny rekord frekwencji na zamku w Oświęcimiu. Przyciąga coraz więcej turystów z całej Polski i zagranicy. Zdjęcia z powietrza

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Muzeum Zamek w Oświęcimiu na turystycznej mapie Polski

Po załamaniu w czasie pandemii COVID-19 frekwencja odwiedzających Muzeum Zamek w Oświęcimiu szybko rośnie, co potwierdziły minione wakacje.

Najwyraźniej oświęcimski zamek wpisał się w turystyczną mapę Polski. Potwierdzeniem tego jest, że wśród odwiedzających zamek są osoby z całej Polski i rośnie liczba cudzoziemców zainteresowanych dziejami zabytku i całego miasta. Dla wielu zaskoczeniem jest, że liczy sobie już ponad 800 lat historii, a pierwsza wzmiankowana w kronikach data dotycząca Oświęcimia to 1177 rok.

Zamek w Oświęcimiu ze średniowieczną basztą i tunelami pod wzgórzem zamkowym przyciąga coraz więcej turystów z całej Polski i zagranicy Konrad Rutkowski / zbiory Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Do głównych atrakcji muzeum należy obronna wieża zamkowa wzniesiona na początku XIV wieku. Warte podkreślenia jest to, że wybudowana została z cegły w przeciwieństwie do większości zachowanych wież z XIII i pierwszej połowy XIV wieku wykonanych z kamienia. Z najwyższej kondygnacji wieży rozciąga się panorama miasta.

Równie dużym zainteresowaniem turystów cieszą się tunele pod wzgórze zamkowym oddane w 2020 roku, których zwiedzanie połączone jest z grą interaktywną.